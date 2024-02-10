"Шахеды" атаковали припортовую инфраструктуру.

Российские оккупанты в ночь на 10 февраля атаковали Одесскую область ударными дронами. Всего было зафиксировано три волны атак.

"Зафиксировано три волны атак. "Шахеды" тяготели к припортовой инфраструктуре. Это и юг Одесской области, и сама Одесса. В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура. Удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками в припортовой инфраструктуре поврежден объект, и один человек пострадал", - заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, дальше события развивались стремительно. Захватчики направили беспилотников на юг области. Целью стала припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг запустил 31 БПЛА из Балаклавы и мыса Чауда, а также Курской области РФ.

Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - атака дронов

Как сообщал УНИАН, российские войска также нанесли ударов дронами-камикадзе "шахед" по Харькову и большому Бурлуку Харьковской области. Вражеские "шахеды" ударили по АЗС - в результате этого попадания разлилось горящее топливо, вспыхнули 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3 700 квадратных метров. Спасатели обнаружили тело погибшего человека в результате удара РФ по Харькову.

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