Эксперты считают, что РФ снова будет защищать "соотечественников за рубежом" и "русский мир".

Кремлевские чиновники и "рупоры Кремля" продолжают создавать информационные условия для дестабилизации Молдовы. Вероятно, таким образом в Кремле хотят предотвратить интеграцию этой страны в ЕС и на Запад.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Алексей Полищук, директор Второго департамента стран Содружества Независимых Государств Министерства иностранных дел России, заявил в интервью кремлевской ленте ТАСС, что Молдова начала "разрушать свои связи" со странами СНГ и самой организацией в целом и что ходят слухи о том, что Кишинев планирует выйти из СНГ к концу 2024 года. По его словам, это решение не принесет пользы ни молдавским интересам, ни гражданам, и будет невыгодным для экономики этой страны.

Также он заявил, что урегулирование приднестровской проблемы в Молдове находится в "глубоком кризисе" и что экономическое давление Молдовы на Приднестровье с начала 2024 года "еще больше отсрочило" любое решение. Полищук заявил, что Россия готова исправить ухудшающиеся отношения между Молдовой и Приднестровьем "в качестве посредника и гаранта" урегулирования.

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При этом вице-премьер Молдовы Олег Серебрян заявил, что Молдова не вернется к переговорному процессу "5+2" по Приднестровью, в котором участвовала Россия, до тех пор, пока не улучшатся российско-украинские отношения, в частности речь идет о войне России против Украины.

Связанный с Кремлем российский военный блогер снова акцентировал вниманием на якобы имеющееся недовольстве в некоторых районах Молдовы. Он утверждал, что 24 января около 50 тысяч человек в Приднестровье приняли участие в митинге, протестуя против экономического давления Молдовы на Приднестровье.

Блогер также заявил, что Сергей Ибришим, начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, недавно направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову просьбу о том, чтобы Россия отправила удобрения в Гагаузию в качестве гуманитарной помощи. Ибришим также заявил, что сельхозпроизводители Гагаузии не могут продавать свою продукцию в Россию после решения Молдовы в июле 2023 года выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ, и попросил Лаврова отменить акцизы и таможенные пошлины на российский импорт из Гагаузии.

Эксперты считают, что эти комментарии, скорее всего, направлены на то, чтобы отговорить Молдову от выхода из СНГ и более широкой сферы влияния России, создать информационные условия для возникновения экономического недовольства в Молдове и позиционировать Россию как гаранта экономики и безопасности.

Россия, в частности, обвинила Украину в отказе от Минских соглашений, которые в значительной степени заморозили конфликт после вторжения России в 2014 году, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, и, возможно, Россия создает информационные условия для предъявления аналогичных претензий к Молдове.

По оценке ISW, Кремль, вероятно, создает информационные условия для оправдания будущей российской агрессии в Молдове под видом защиты "соотечественников за рубежом" и "русского мира". Россия может попытаться оправдать свою агрессию или дестабилизацию в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за того, что Молдова якобы отказалась от процесса урегулирования.

Ситуация в Приднестровье - последние новости

В марте 2022 года ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации

22 января 2024 года аналитики Института изучения войны отметили, что Россия пытается использовать Приднестровье для дестабилизации ситуации в Молдове.

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