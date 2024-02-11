Район, где обнаружили обломки дрона, оцепили.

Пограничная полиция Молдовы обнаружила фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed в районе молдавско-украинской границы. Обломки нашли возле села Этулия Вулканештского района.

Отмечается, что район, где нашли обломки дрона, оцепили.

"В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника ограничили. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", - сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

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Молдавские пограничники считают, что обнаруженные обломки могут принадлежать одному из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой во время последней атаки России на юг Украины.

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Россия атаковала дронами "Шахед" Одесскую область. Отмечается, что часть обломков зацепила портовую инфраструктуру. В ВСУ указали, что оккупанты запускала дроны с определенными интервалами.

В Силах оборони юга Украины уточнили, что было три волны "шахедов" - первая - 9 дронов и ее отбили на 100% и следующая - 12 БПЛА. В результате вражеские БПЛА попали в припортовые объекты. Ранения получили три работника.

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