К столетию основания КПК в Китае хотят разгромить "исторических нигилистов".

В Китае власти запустили горячую линию для жалоб на пользователей сети, которые критикуют правящую Коммунистическую партию Китая (КПК) и ее историю. Таким образом власти намерены побороть "исторических нигилистов" в преддверии сотой годовщины создания КПК.

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Как сообщает The Guardian, линия позволит гражданам доносить на пользователей, которые "искажают" историю партии, озвучивают нападки на ее руководство и политику, порочат национальных героев и "отрицают превосходство передовой социалистической культуры".

Термин "исторический нигилизм" часто применяется в риторике китайской власти. Так описывают сомнения и скептицизм относительно официальной партийной трактовки исторических событий.

В официальном уведомлении о запуске горячей линии не уточняется, какие меры будут применяться к критикам. Но граждане Китая уже сталкиваются с тюремными сроками и прочими правовыми санкциями за постинг в сети критических материалов о власти, ее политике и истории.

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Автор: Дмитрий Захаров