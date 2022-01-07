Отмечается, что он прилетел в Казахстан, чтобы поддержать митингующих, но его избили.

В Казахстане задержан так называемый "криминальный авторитет" и по совместительству блогер Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу "Дикий Арман".

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что он прилетел в Казахстан, чтобы поддержать митингующих, но после стычки с ними, в ходе которой его избили, стал призывать остановить насилие.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

Читайте такжеОжесточенные бои и убитые люди на дорогах: в сети рассказали о ситуации в Алматы (видео)В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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