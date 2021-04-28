В Канаде впервые умер человек из-за последствий, вызванных вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Ею стала 54-летняя женщина.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC News, Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть женщины после того, как инъекция вакциной Astra-Zeneca вызвала возникновение редкого тромба в мозге.
Читайте такжеЕврокомиссия судится с компанией AstraZeneca
Погибшая с мужем получила первую дозу вакцины AstraZeneca 9 апреля.
"После вакцинации она чувствовала серьезную усталость и головную боль. Сначала ее госпитализировали по месту жительства, а после ухудшения состояния доставили в Институт неврологии Монреаля", - говорится в сообщении.
В то же время муж погибшей не испытал побочных последствий вакцинирования.
Однако, по словам руководителя Агентства общественного здоровья Квебека Горацио Аруды, преимущества вакцины AstraZeneca до сих пор перевешивают ее риски.
“Подобное - очень редкое, но мы знали, что вероятность этого существует”, - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые могут вызвать тромбы. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в понедельник, 26 апреля.
Смерть после вакцинации от коронавируса: что известно
- Дания откажется от вакцины AstraZeneca - СМИ
- Регуляторы США отложили решение о применении вакцины Johnson & Johnson
- Регулятор ЕС нашел возможную связь вакцины J&J со случаями тромбоза
- В ЕС оценили вероятность образования тромбов у привитых вакциной AstraZeneca
- В США сняли ограничение на использование вакцины Johnson & Johnson
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram