Израильская армия потеряла контроль над одной из своих баз на границе с сектором Газа.

Утром произошло крупнейшее военное вторжение в Израиль со стороны сектора Газа. Диверсанты расстреливают полицейских с местными на юге страны.

По данным мировых СМИ, в Израиле активно работает "железный купол", который отбивает запущенные по стране ракеты. По некоторым данным, в сторону Израиля полетели по меньшей мере 5 тыс. ракет. Там горят жилые дома и торговые центры.

Также сообщается, что израильская армия потеряла контроль над одной из своих баз на границе с сектором Газа.

Как пишут израильские СМИ, эпицентром боев стал Сдерот. Туда высадились диверсанты на парапланах и катерах, которые захватили полицейский участок. Сейчас они ходят по улицам, расстреливая военных и гражданских, — организованы самовольные патрули. На улицах лежат трупы, много раненых. Также сообщается об уничтоженном ультрасовременном танке Merkava Mk.4.

Также есть информация о том, что в некоторых городах боевики заняли жилые дома и забаррикадировались там. Для их ликвидации туда направили израильский спецназ.

Кроме того, армия Израиля начала вывозить военную технику с юга страны, чтобы не отдавать противнику. Истребители F16 перевозят на тягаче подальше от мест столкновения. Все, что не успели спасти, массово захватывают боевики ХАМАС.

При этом глава военного крыла ХАМАС, контролирующего сектор Газа, Мухаммед Дейф объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Ее цель - создание палестинского государства. Министр обороны Израиля заявил, что его стране объявили войну.

Также сообщается, что израильских солдат, которых взяли в плен, вывозят в Газу.

Израиль и ХАМАС

Конфликт между ХАМАСом и Израилем тянется уже давно. В феврале этого года истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по подземному комплексу с ракетным сырьем ХАМАСа.

А сегодня утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, есть данные о жертвах и пострадавших.

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