В настоящее время известно об одной жертве, еще 15 человек ранены.

Утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, есть данные об одной жертве.

Как сообщили мировые СМИ, над многими городами Израиля были завиксированы клубы дыма. Сирены тревоги раздались по всему Южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон и Кфар-Авив были слышны взрывы.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в секторе Газа.

Снимки в соцсетях показывают горящие автомобили и поврежденные здания, а израильская служба скорой помощи сообщила, что один человек погиб и по меньшей мере 15 получили ранения.

Также известно, что боевики ХАМАСа пытаются добраться до Израиля морем на небольших лодках, и, что необычно, несколько боевиков пересекли израильскую границу с помощью парашютов.

Силы ЦАХАЛа начали работу по целям террористов в Секторе Газа, а в некоторых городах с боевиками ХАМАСа, проникшими на территорию страны, идут бои. Израильские силы обороны закрыли любые дороги, пограничные переходы и мосты вблизи сектора Газа.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Кабинета министров по вопросам безопасности.

Израиль и ХАМАС

Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается уже давно. Очередное обострение бцуло зафиксировано весной 2021 года. Тогда обе стороны обменивались ракетными ударами. Уже в конце мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении обстрелов.

А в феврале этого года истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по подземному комплексу с ракетным сырьем ХАМАСа.

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