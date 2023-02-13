ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за все атаки из сектора Газа.

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по подземному комплексу с ракетным сырьем ХАМАСа, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на пуск ракеты из сектора Газа по Израилю.

"ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за все атаки из сектора Газа, и он столкнется с последствиями нарушения безопасности против Израиля", - говорится в Twitter Армии обороны Израиля.

Кто такие ХАМАС - хронология конфликта с Израилем

ХАМАС стал известным как главный палестинский противник мирных договоренностей, подписанных в начале 1990-х между Израилем и Организацией освобождения Палестины (PLO), организацией, которая представляла большинство палестинцев.

Многие палестинцы поддержали волну атак смертников, которые организовал ХАМАС. В этих приступах "мучеников" они видели возмездие израильтянам за свои потери и израильские поселения на Западном берегу реки Иордан - районе, который палестинцы считают частью собственного государства.

Конфликт между ХАМАСом и Израилем в очередной раз вспыхнул весной 2021 года. Тогда обе стороны обменивались ракетными ударами. Уже в конце мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении обстрелов.

В течение длительного времени ХАМАС получал ракеты преимущественно от Ирана. По данным израильской разведки, эти ракеты перевозили в Газу контрабандой через Судан и границу с Египтом.

В то же время, считается, что большинство своих ракет ХАМАС производит в секторе Газа - частично с иностранной помощью.

Вас также могут заинтересовать новости: