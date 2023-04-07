Армия обороны Израиля заявляет об ударах по двум тоннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа.

В ночь на пятницу, 7 апреля 2023 года, израильская армия нанесла удары по сектору Газа. В Израиле, который 6 апреля подвергся масштабной атаке, раздается тревога.

"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по сектору Газа", – говорится в сообщении Вооруженных сил Израиля.

Кроме того, в Вооруженных силах отметили, что на юге Израиля раздается воздушная тревога.

Видео дня

Издание The Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля заявляет об ударах по двум туннелям и двум заводам по производству оружия в секторе Газа в ответ на "нарушение безопасности ХАМАСом" за последние дни, говоря о ракетном обстреле Израиля с территории Ливана и обстрелах с территории сектора Газа.

По информации ЦАХАЛа, первый туннель был расположен недалеко от города Бейт-Ханун на севере Газы. Второй находится недалеко от города Хан-Юнис на юге Газы. Они не проходили на территорию Израиля и не представляли угрозы для израильских гражданских лиц.

"ЦАХАЛ считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за всю террористическую деятельность, происходящую из сектора Газа, и она столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля", – приводит издание заявление ЦАХАЛа.

Атака по Израилю 6 апреля: что известно

В четверг, 6 апреля 2023 года, Израиль оказался под мощным ударом. Страна подверглась крупнейшему за последние 27 лет обстрелу со стороны Ливана.

Отмечается, что со стороны Ливана по Израилю было 34 пуска. Кроме того, страну обстреляли и с территории сектора Газа. Израильские военные сообщили, что с помощью системы "Железный купол" перехватили 25 ракет.

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