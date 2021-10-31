Ресторатор был владельцем заведения Le Beccherie, где изобрели всемирно известный десерт.

Ресторатор Альдо Кампеоль, которого в Италии называют "отцом тирамису", умер сегодня, 31 октября, в возрасте 93 лет.

Кампеоль был владельцем ресторана Le Beccherie в Тревизо, в котором знаменитый десерт впервые приготовили его жена и шеф-повар Роберто Лингуанотто, пишет BBC.

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Блюдо с пропитанным кофе бисквитом и маскарпоне было добавлено в меню заведения в 1972 году, но семья никогда не запатентовала его. С тех пор десерт стал основным блюдом итальянской кухни, и его адаптируют повара всего мира.

Как отмечает BBC, существуют длительные споры о происхождении тирамису, однако в настоящее время признано, что рецепт был разработан в ресторане Кампеоля в Тревизо.

Губернатор муниципалитета Венеция Лука Зайя, к которому относится город, выразил соболезнования в связи со смертью ресторатора, пишет Ansa.

По его словам, ресторан Le Beccherie отличается гостеприимством, качеством и вежливостью, а с лица Кампеоля никогда не исчезала улыбка.

"С Альдо Кампеолем Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина", - сказал Зайя.

BBC отмечает, что ресторан Le Beccherie был открыт семьей Кампеоля в 1939 году, а Кампеоль возглавил бизнес в конце Второй мировой войны.

Как рассказал соавтор десерта шеф-повара Роберто Лингуанотто, десерт возник из-за ошибки во время приготовления ванильного мороженого. Лингуанотто бросил немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром, а после того, как он заметил приятный вкус смеси, сказал об этом жене Кампеоля Альбе. Вместе они усовершенствовали блюдо, добавив бисквит, пропитанный кофе, и посыпав его какао. Блюдо получило название "Тирамису".

Отмечается, что варианты тирамису могут содержать алкоголь, например ром или марсалу, но оригинальный рецепт, сертифицированный Итальянской академией кухни в 2010 году, был безалкогольным, поскольку был предназначен для детей.

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Автор: Александр Топчий