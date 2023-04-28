Эксперты исследовали части 20 иранских дронов, взятых из Украины, половина из них - Shahed-136.

Беспилотники Shahed-136, которые Иран продал РФ, оборудованы двигателями с немецкими технологиями, украденными почти 20 лет назад.

Как пишет CNN, британская организация Conflict Armament Research (CAR) в период с ноября 2022 года по март 2023 года исследовала части 20 иранских дронов взятых из Украины, половина из них – Shahed-136.

Согласно исследованию, двигатель был разработан иранской Oje Parvaz Mado Nafar, известной как Mado. Исследователи CAR обнаружили маркировку Mado на крышках свечей зажигания в двигателях дрона.

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Конструкция двигателя свидетельствует, что на протяжении многих лет Иран прилагал значительные усилия для применения западных технологий на своих беспилотниках и ракетах, несмотря на международные санкции.

По данным CAR, Mado пыталась скрыть участие в создании дронов Shahed. На это указывает то, что оригинальные серийные номера на компонентах беспилотников, найденных в Украине, стерты.

"Эти модификации помешали следователям обнаружить сети закупок, которые способствуют международной поставке ключевых компонентов в Иран", – отмечается в отчете CAR.

Эксперт CAR Таймур Хан отметил, что Иран "приобрел западные компоненты и технологии для своей программы БПЛА, воспользовавшись отсутствием прозрачности цепочки поставок".

При этом СNN предполагает, что доходы от продажи дронов Shahed-136 РФ будут реинвестированы в совершенствование отрасли.

Как РФ использует иранские дроны против Украины

Российские оккупанты регулярно используют иранские дроны-камикадзе для атак по территории Украины. Такие атаки, как правило наносят немалый урон инфраструктурным объектам.

Регулярные поставки Ираном ударных беспилотников России проходят по Каспийскому морю. Кроме этого, по данным СМИ, недавно Иран представил ударный БПЛА"Shahed-191", оснащен мобильной системой запуска.

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