Такие иранские разработки имеют "культ карго".

Иран представил последнюю разработку – ударный беспилотник Shahed-191, оснащенный новой мобильной системой запуска. Дальность его полета достигает 1500 километров, а максимальная скорость – 350 километров в час.

Как отметил в эфире "24 канала" военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, этот БПЛА может иметь скорость 650 – 850 километров в час из-за наличия в нем реактивного двигателя. Кроме того, такие иранские разработки имеют "культ карго".

"Они в свое время сбили американский RQ-170, который выполнили по технологии "Stealth" – "летающее крыло". И после того начали просто копировать сам внешний вид этого дрона", – объяснил он.

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По словам эксперта, это является "культом карго", поскольку скопировать внешний вид вооружения возможно, но сделать такую же электронику, программное обеспечение, станцию управления довольно сложно.

"Фразы относительно дальности полета, надо понимать, что они зависят не от возможности беспилотника пролететь определенное расстояние, а от возможности иметь связь с этим беспилотником", – отметил Катков.

Так, Соединенные Штаты для обеспечения дальности полета используют спутниковую связь.

"Когда говорится о том, что используется наземная станция управления, то все зависит от дальности прямой связи, которая составляет 150 – 200 километров. Это будет реальная дальность", – добавил Катков.

Иранские дроны на войне в Украине

Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed для атак по украинским объектам инфраструктуры. Чаще всего их запускали осенью 2022 года, а затем атаки сопровождались массированными ракетными ударами.

В последнее время атаки иранскими беспилотниками тоже случаются. Так, 8 марта силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Shahed-131/136. В ночь на 9 марта Россия нанесла по Украине массированный удар.

В то же время в Воздушных силах отмечают, что тактика применения иранских дронов в войне РФ против Украины несколько изменилась. Раньше их запускали с юга, теперь – с севера.

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