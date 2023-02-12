Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию, чтобы тайно ввозить в Россию ударные беспилотники повышенной дальности действия. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Согласно данным источников, Россия закупила как минимум 18 ударных беспилотников нового типа – 6 Mohajer-6, а также 12 Shahed 191 и 129.
В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые уже применяются россиянами в войне против Украины, новые модели являются именно ударными БПЛА, а не баражирующими боеприпасами. Т.е. они способны запускать ракеты "воздух-земля" и сбрасывать бомбы, после чего возвращаются обратно на базу.
По словам источников, большая часть эти беспилотников была тайно погружена на иранский корабль, который затем вышел в Каспийское море и уже там БПЛА были перегружены на российский военный катер. Остальные беспилотники были переправлены самолетами иранской государственной авиакомпании.
Утверждается, что беспилотники были произведены именно на том заводе в Исфахане, который подвергся атаке 28 января. Однако их поставка в Россию состоялась еще в ноябре.
Иранские беспилотники на вооружении России
Летом 2022 года Иран продал в Россию партию своих дронов-камикадзе. В сентябре агрессор начал применять их на фронте, но затем быстро изменил тактику и стал использовать дроны для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
В последнее время российские оккупанты стали комбинировать пуски ракет и дронов по Украине, чтобы вычислить позиции украинской ПВО и по возможности истощить ее.
Также недавно агрессор начал использовать беспилотники усовершенствованной конструкции. Новая боеголовка в них теперь имеет радиальный кумулятивный эффект.