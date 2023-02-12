Вместо дронов-камикадзе у России появились дроны, способные возвращаться на базу после удара.

Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию, чтобы тайно ввозить в Россию ударные беспилотники повышенной дальности действия. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Согласно данным источников, Россия закупила как минимум 18 ударных беспилотников нового типа – 6 Mohajer-6, а также 12 Shahed 191 и 129.

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые уже применяются россиянами в войне против Украины, новые модели являются именно ударными БПЛА, а не баражирующими боеприпасами. Т.е. они способны запускать ракеты "воздух-земля" и сбрасывать бомбы, после чего возвращаются обратно на базу.

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По словам источников, большая часть эти беспилотников была тайно погружена на иранский корабль, который затем вышел в Каспийское море и уже там БПЛА были перегружены на российский военный катер. Остальные беспилотники были переправлены самолетами иранской государственной авиакомпании.

Утверждается, что беспилотники были произведены именно на том заводе в Исфахане, который подвергся атаке 28 января. Однако их поставка в Россию состоялась еще в ноябре.

Иранские беспилотники на вооружении России

Летом 2022 года Иран продал в Россию партию своих дронов-камикадзе. В сентябре агрессор начал применять их на фронте, но затем быстро изменил тактику и стал использовать дроны для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В последнее время российские оккупанты стали комбинировать пуски ракет и дронов по Украине, чтобы вычислить позиции украинской ПВО и по возможности истощить ее.

Также недавно агрессор начал использовать беспилотники усовершенствованной конструкции. Новая боеголовка в них теперь имеет радиальный кумулятивный эффект.

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