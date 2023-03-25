Американский президент заявил, что будет защищать своих граждан.

Президент США Джо Байден отреагировал на атаку на американскую базу в Сирии. Он предупредил Иран, что Вашингтон будет "решительно действовать" для защиты свои своих граждан.

"Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ", - цитирует американского президента издание The Guardian.

При этом Байден заявил, что США "не собираются останавливаться", когда его спросили, должен ли Тегеран заплатить большую цену за свою выходку.

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Атака на базу США в Сирии - что известно

Поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, в результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены. Предполагается, что террористы задействовали иранский дрон-камикадзе с барражирующим боеприпасом на малой высоте.

Представитель Пентагона указал, что в одну из баз на востоке Сирии попало еще и около восьми ракет.

Позже стало известно об амриканском акте возмездия. Американцы совершили "налет" на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.

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