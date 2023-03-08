Оппозиционеры обещают проводить протесты до отмены закона об "иноагентах".

После подавления протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, оппозиционные силы пообещали перейти к ежедневным протестным акциям "до победы".

По данным грузинских СМИ, ночью несколько раз ситуация в центре столицы доходила до столкновений между протестующими и полицией. По данным портала Грузия-Online, сотрудники спецназа разогнали участников протеста водометом.

Оппозиция заявила о многочисленных арестах участников митинга и некоторых политиков и анонсировала новую акцию протеста. Так, экс-лидер Единого национального движения (Партия Саакашвили) Ника Мелиа объявил о новом протесте возле парламента уже сегодня, сообщает оппозиционный телеканал Мтавари.

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"В три часа дня (13:00 по Киеву) мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться ежедневно, пока весь проспект Руставели (на нем расположен парламент - ред.) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не достигнем победы", - сказал Мелиа.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах".

Закон об иноагентах в Грузии

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (так называемый законопроект об "иноагентах"). Аналогичный закон уже действует в РФ.

После этого в Тбилиси вспыхнула массовая акция протеста. Протестующие называют этот закон "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции страны. Они призывают препятствовать его принятию.

При этом верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель уже предупредил, что законопроект об "иноагентах" может серьезно повлиять на отношения Грузии и ЕС.

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