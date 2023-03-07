Закон об "иноагентах" создает угрозу для евроинтеграции страны, утверждают протестующие.

В Тбилиси – массовая акция протеста против принятого парламентом в первом чтении закона об "иноагентах" (аналогичный действует в России).

Как пишут SOVA и "Грузия Online", в среду, 7 марта, у здания парламента Грузии собрались противники законопроекта об "иноагентах", способного ограничить свободу неправительственных организаций в стране. На место стянули силы специального назначения.

Протестующие называют упомянутый закон "российским" и таким, что создает угрозу для евроинтеграции страны. Они призывают препятствовать его принятию.

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Участники акции под зданием парламента разворачивали флаги Евросоюза и скандировали "Нет российскому закону". Их попытки приблизиться ко входам в здание парламента приводило к столкновениям с правоохранителями.

Силовики призывали участников акции возле парламента разойтись, после чего начали разгонять их с использование слезоточивого газа. После слезоточивого газа МВД Грузии также применило водометы. Это произошло на улицах Чичинадзе и Читадзе расположенных рядом с парламентом.

Впоследствии ведомство заявило, что причиной для насилия в отношении протестующих якобы стало то, что акция приняла насильственный характер.

Закон об иноагентах в Грузии - что известно

7 марта парламент Грузии в первом слушании принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (так называемый законопроект об "иноагентах"). Для принятия закона в первом чтении требовалось 76 голосов, ровно это количество депутатов поддержало законопроект.

Закон объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Аналогичный действует в России и уже позволил властям ограничить работу множества СМИ и организаций.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в ООН, отреагировала на поддержание закона парламентов.

"Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций, (в которых, надо сказать, большинство занимают женщины-активистки), будет крайне вредным для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, собственно, пути нашей евроинтеграции. Исходя из этого я уже выразила свое решительное несогласие с этим законопроектом и использую эту возможность, чтобы изложить свою позицию и здесь", – сказала она.

Накануне рассмотрения закона под зданием парламента собрались сотни граждан, несогласных с перспективной его принятия.

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