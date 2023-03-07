СМИ сообщают о применении светошумовых гранат.

В Тбилиси продолжается акция протеста, несмотря на то, что к зданию парламента прибыл спецназ с водометной машиной и людей разогнали.

До этого участники акции снесли металлическое заграждение и добрались до центральных железных ворот парламента. Местные СМИ сообщали, что силовики использовали против митингующих слетозоточивый газ и водометы.

По громкоговорителю крутят обращение с просьбой разойтись, силовики вытеснили участников митинга с площади в переулки. Сообщается, что против людей применили светошумовые гранаты.

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Грузинскому телеканалу "Рустави-2" в МВД Грузии заявили, что в ходе акции были задержали шесть человек.

Протесты в Грузии

Как сообщал УНИАН, протесты начались после того, как парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах", котороый позволит объявлять "агентами иностранного влияния" некоторые неправительственные организации и издания.

В США назвали решение парламента "черным днем для грузинской демократии".

Несогласные люди вышли на акцию протеста в Тбилиси. Позже начались столкновения с силовиками, против демонстрантов применили перцовый газ.

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