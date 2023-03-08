Он несовместим с ценностями и стандартами ЕС, сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что законопроект об "иноагентах" может серьезно повлиять на отношения Грузии и ЕС.

Заявление Борреля опубликовано на сайте ЕС. "Это очень плохое событие для Грузии и ее народа. Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и СМИ с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС", - говорится в заявлении.

Он отметил, что принятие закона противоречит заявленной Грузии цели вступления в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии.

Видео дня

"Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений. Европейский Союз призывает Грузию поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека и напоминает о праве людей на мирный протест", - подчеркнул он.

Протесты в Грузии

Как известно, вчера в Грузии в первом чтении одобрили законопроект об "иноагентах". Если он будет принят, то "иноагентами" будут считать организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран.

Возмущенные люди вышли на акцию протеста к зданию правительства. Произошли столкновения с силовиками, людей разогнали и начали задерживать.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников акции против и пообещала ветировать этот законопроект.

Вас также могут заинтересовать новости: