Жители небольшого округа Вальдсолмс в немецком Гессене унаследовали 6,2 миллиона евро умершей женщины.
Об этом пишет CNN.
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Рената Ведель перебралась в район вместе с мужем, успешным клерком, Альфредом в 1975 году. После смерти любимого в 2016 году немка лечилась в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.
В апреле 2020 года жители в Вальдсолмсе узнали, что скончавшаяся пенсионерка завещала округу все банковские счета, акции и драгоценности. Кровная претендентка на миллионы евро – сестра Ренаты – тоже умерла.
Муниципалитет также унаследовал собственность женщины в Вайперфельдене, которую отклонили другие наследники из-за больших затрат на содержание недвижимости.
6,2 миллиона евро пойдут на "общественные объекты и инфраструктуру", в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.
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