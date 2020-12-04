Муниципалитет также унаследовал собственность женщины в Вайперфельдене.

Жители небольшого округа Вальдсолмс в немецком Гессене унаследовали 6,2 миллиона евро умершей женщины.

Об этом пишет CNN.

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Рената Ведель перебралась в район вместе с мужем, успешным клерком, Альфредом в 1975 году. После смерти любимого в 2016 году немка лечилась в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.

В апреле 2020 года жители в Вальдсолмсе узнали, что скончавшаяся пенсионерка завещала округу все банковские счета, акции и драгоценности. Кровная претендентка на миллионы евро – сестра Ренаты – тоже умерла.

Муниципалитет также унаследовал собственность женщины в Вайперфельдене, которую отклонили другие наследники из-за больших затрат на содержание недвижимости.

6,2 миллиона евро пойдут на "общественные объекты и инфраструктуру", в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.

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Автор: УНИАН