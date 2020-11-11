Участники скандируют "Никол, уходи" и "Никол предатель".

В столице Армении сегодня проходит митинг 17 оппозиционных партий, активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного им соглашения по Карабаху. Полиция называет митинг незаконным и жестко задерживает участников.

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Как сообщает «АМИ Новости Армения», граждане скандируют "Никол, уходи" и "Никол предатель". Силовики, в свою очередь, сообщили протестующим, что проведение митингов в период военного положения запрещено по закону.

Полиция жестко задержала десятки участников протестной акции, их погрузили в автозаки. Среди задержанных - депутаты, общественные и политические деятели.

В дальнейшем протестующие отправились к зданию национального собрания.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян пояснил, что у него не было иного выхода, кроме подписания соглашения об окончании войны в регионе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. 8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе.

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Автор: Дмитрий Захаров