В городе заметили подразделения 11 отдельной механизированной бригады.

Эшелон военной техникой Вооруженных сил Беларуси прибыл в Ельск. Военные "продолжат усиление охраны Государственной границы в Ельском районе".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуский Гаюн"

Информация о том, что 15 июля ожидается прибытие в Ельск эшелона с военной техникой появилась еще 13 июля. По словам очевидцев, на железнодорожных платформах 15-20 единиц БМП-2 с опознавательным знаком в виде красного квадрата и закрашенными бортовыми номерами.

Также прибыли подразделения 11 отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в городе Слоним.

Местных жителей просят "соблюдать спокойствие и не паниковать". В городе значительно возросло числа сотрудников МВД Беларуси.

Стоит отметить, что Ельск находится максимально близко к границе с Житомирской областью Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

При этом Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

14 июля в Беларуси заметили грузовики, которые вероятно перевозили ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. Автомобили двигались в сторону Бреста.

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