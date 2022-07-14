Автомобили ВС Беларуси двигались по трассе Минск-Брест.

Сегодня днем в Беларуси заметили грузовики, которые вероятно перевозили ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", автомобили двигались в сторону Бреста.

Так, два тягача МАЗ вооруженных сил Беларуси были замечены на трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста. Они перевозили по четыре единицы ракет для ЗРК "С-300".

Также в 40 км от Баранович был замечен зенитный ракетный комплекс "С-300" либо трал с ракетами для ЗРК "С-300". Он двигался со стороны Минска.

Позже на этой же трассе в сторону Бреста со стороны Кобрина замечены два тягача с ракетами для зенитных ракетных комплексов "С-300".

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: