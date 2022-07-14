В ГУР МОУ заявили, что подобные публикации не соответствуют действительности, а ВСУ продолжают защищать Украину от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права.

В Главном управлении разведки Минобороны опровергли заявления СМИ оккупантов о якобы подготовке ВСУ к ударам по Беларуси.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ГУР МОУ.

Отмечается, что в течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Беларуси.

В частности, среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, которые проводятся Российской Федерацией с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и сокрытии военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины – говорится в сообщении.

Следовательно, в ГУР подчеркнули, что подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности, а ВСУ продолжают защищать Украину от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права.

Как сообщал УНИАН, накануне непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заявил, что Украина "пыталась нанести удар по военным объектам РБ, но все ракеты были перехвачены".

Кроме необоснованной клеветы, Лукашенко взялся публично оправдывать российского диктатора Путина. По его убеждению, тот никого не шантажирует ядерным оружием, но уточнил, что "приказал военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска".

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