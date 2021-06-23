Магазин пережил пандемию испанки и две мировые войны, но не COVID-19.

В центре Лондона закрывается один из старейших магазинов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впервые магазин "Артур бил" открылся аж 400 лет назад. Здесь продавали снаряжение для лодок, от обычных веревок до моряцких сапогов. Заведение имело клиентов даже в Букингемском дворце.

Пандемия коронавируса сильно ударила по прибылям заведения. Поэтому владелец теперь вынужден продать здание.

Однако уже вскоре товары из магазина "Артур бил" начнут продавать онлайн. Для этого уже разрабатывают специальный сайт.

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Автор: Денис Прядко