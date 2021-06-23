Владелец теперь вынужден продать здание / скриншот из видео
В центре Лондона закрывается один из старейших магазинов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Впервые магазин "Артур бил" открылся аж 400 лет назад. Здесь продавали снаряжение для лодок, от обычных веревок до моряцких сапогов. Заведение имело клиентов даже в Букингемском дворце.
Пандемия коронавируса сильно ударила по прибылям заведения. Поэтому владелец теперь вынужден продать здание.
Однако уже вскоре товары из магазина "Артур бил" начнут продавать онлайн. Для этого уже разрабатывают специальный сайт.
В центре Лондона из-за пандемии закрывается 400-летний магазин
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