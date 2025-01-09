Пилот самолета погиб.

В Бразилии самолет Cessna Citation выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта Убатуба, на побережье Сан-Паулу и взорвался посреди пляжа.

Об этом сообщает бразильское издание g1. На момент катастрофы на борту находилось 5 человек. Известно, что пилот самолета погиб.

Еще четыре пассажира – супруги и двое детей – выжили. Их доставили в больницу.

Пострадал также по меньшей мере один человек, который находился на пляже.

Официальной информации о причинах аварии нет. Однако данные от производителя самолета и самого аэропорта указывают на то, что для безопасной посадки самолету Cessna Citation нужна была бы более длинная взлетно-посадочная полоса, чем та, что есть в аэропорту Убатуба. Кроме того, сообщалось, что погодные условия были плохими, а взлетно-посадочная полоса была мокрой.

Авиакатастрофы в мире

29 декабря в Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет компании Jeju Air. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, после чего взорвался.

Самолет выполнял рейс из Бангкока. На борту во время крушения находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжили только два человека.

28 декабря в Канаде пассажирский самолет загорелся во время жесткой посадки в аэропорту Галифакса. Инцидент произошел с лайнером компании Air Canada. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. На борту было 67 человек, выжило 29. Основная версия катастрофы – самолет сбила российская ПВО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в крушении самолета, выполнявшего рейс в Грозный. Он подчеркнул, что катастрофы можно было избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство.

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