Людмила Жерновская

Он также принадлежит компании Jeju Air.

В Южной Корее на еще одном пассажирском самолете возникла проблема с шасси. Пилотам удалось успешно совершить посадку.

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на неназванный источник. Речь идет о воздушном судне, которое также принадлежит компании Jeju Air.

В понедельник пассажирский самолет вылетел из аэропорта Кимпо в Сеуле в город Чеджу, однако после взлета столкнулся с неизвестной проблемой с шасси. Он вернулся в Кимпо, где смог благополучно приземлиться.

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Авиакатастрофа в аэропорту Муан

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в аэропорту Муан разбился Boeing 73, который прибыл из Бангкока. На борту находился 181 человек, выжить удалось лишь двум.

Воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и взорвалось после столкновения с бетонной стеной. Известно, что оно приземлилось с убранным шасси.

Одной из версий авиакатастрофы считают столкновение с птицей. В то же время некоторые эксперты отмечают, что, судя по видео, большинство тормозных систем самолета не были активированы.

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