Очевидцы говорят, что самолет наклонился и совершил жесткую посадку. Вероятно, не раскрылось шасси.

В Канаде пассажирский самолет загорелся во время жесткой посадки в аэропорту Галифакса. Инцидент произошел с лайнером компании Air Canada, аэропорт временно закрыли, пассажиров эвакуировали без пострадавших, сообщает CBC News.

Жесткая посадка произошла в субботу вечером, 28 декабря. Самолет рейса 2259 авиакомпании Air Canada прибыл из Сент-Джонса, Нидерланды. Лайнер совершил жесткую посадку, после чего его часть загорелась.

Очевидцы рассказали, что во время посадки самолет начал наклоняться влево, что вызвало сильный удар, а одно из крыльев скользнуло по взлетно-посадочной полосе. На видео из салона самолета видны искры.

Одна из пассажирок рассказала, что самолет начал неконтролируемо двигаться по взлетной полосе после неудачной посадки:

"Самолет сильно трясло, и в какой-то момент мы поняли, что шасси, вероятно, не выдержали удара. Затем мы увидели огонь".

Пассажиров эвакуировали через аварийные выходы. Несмотря на панику на борту, эвакуация прошла удачно, пострадавших нет. Аэропорт закрыли для проведения аварийно-спасательных работ и очистки взлетной полосы. Вероятно, шасси самолета не раскрылось должным образом.

Авиакатастрофы в мире - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Южной Корее потерпел крушение пассажирский самолет Jeju Air. Во время посадки в международном аэропорту города Муан на юго-западе страны авиалайнер самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

Financial Times пишет, что в результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере 151 человек.

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