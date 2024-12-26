Такие отверстия были и на корпусе самолета МН-17, который был сбит россиянами над Донецкой областью, заявил Алексей Гетьман.

Самолет компании Azerbaijan Airlines, который разбился вчера в Актау (Казахстан), имеет повреждения, характерные при поражении зенитной ракетой. Об этом сказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"Если посмотреть на дырочки на корпусе этого самолета и вспомнить, когда мы видели гражданский самолет МН-17, который был сбит россиянами над Донецкой областью, то там очень похожи были отверстия. Так работает зенитная ракета", - сказал Гетьман.

Он пояснил, что зенитная ракета не попадает непосредственно в цель, а подрывается рядом с объектом, который атакуют.

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"И обломками она делает вот такие отверстия на корпусе самолета. МН-17 был уничтожен сразу", - отметил Гетьман.

Авиакатастрофа в Казахстане - что известно

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с 67 людьми на борту (62 пассажира и пять членов экипажа) потерпел катастрофу 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. Известно, что погибли 38 человек из числа, тех, кто находился на борту, в том числе члены экипажа.

Известно, что еще 29 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

После обнародования видео с обломками самолета, на которых видны четкие пробоины, в сети писали, что вероятно борт был сбит. В частности этой версии придерживается руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Также издание The Wall Street Journal пишет, что борт, направлявшийся в Россию, могла сбить российская зенитная установка. Вероятно, лайнер перепутали с беспилотником.

Один из пассажиров самолета, который разбился в Актау, Субхонкул Рахимов утверждает, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном, но во время третьей попытки произошел взрыв, но не внутри лайнера.

Ссылаясь на анализ видеозаписей и повреждений самолета, компания Osprey Flight Solutions заявила, что "самолет, вероятно, был сбит российской военной системой противовоздушной обороны".

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