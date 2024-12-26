Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир снял видео из салона перед падением

Мужчина утверждает, что произошел взрыв за пределами самолета. Корпус был поврежден, а обломки даже пробили его жилет.

Пассажир самолета компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Актау (Казахстан), Субхонкул Рахимов опубликовал видео из салона лайнера незадолго до катастрофы, сообщает Радио Азаттык.

На кадрах видна обстановка в салоне, когда самолет еще находился в воздушном пространстве РФ. Рахимова утверждает, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном, но во время третьей попытки произошел взрыв, но не в середине лайнера.

"Был взрыв - я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела... Жилет взял, смотрю: в жилете дырка - осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня - где-то там вот - этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил", - рассказал Рахимов.

Непонятно, долетел ли самолет до Грозного, но очевидно, что он имел проблемы с управлением. Более часа пилоты удерживали высоту, управляя только тягой двигателей. В СМИ также появилось аудиосообщение от еще одного пассажира. В нем мужчина заявил, что "два часа летел и ждал своей смерти".

На еще одном видео, которое появилось в сети, видны отверстия на хвосте разбившегося самолета. Повреждения похожи на те, которые остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Азербайджанские СМИ распространили видео из салона самолета перед катастрофой, на котором видно женщину, по их версии, раненную осколком. На еще одном видео видны повреждения на крыле самолета.

Катастрофа самолета в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с десятками людей на борту потерпел катастрофу 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. Из 67 человек погибли 38.

Известно, что 29 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

О вероятности сбивания борта в сети писали после публикации видео с обломками - на них четко были видны пробоины. Эту версию озвучил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко:

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", - заявил Коваленко.

Борт, направлявшийся в Россию, могла сбить российская зенитная установка, пишет The Wall Street Journal. Вероятно, лайнер перепутали с беспилотником.

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