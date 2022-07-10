Все российские самолеты Ил-76 прилетали на военный аэродром в Мачулищах, что недалеко от Минска.

Сегодня утром в Беларусь прилетели три самолета Ил-76 воздушно-космических сил России.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", со вчерашнего вечера в Беларуси вновь наблюдается активность грузовой военной авиации из РФ.

"Помимо самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и двух Ил-76 ВКС РФ, которые прилетали вечером 9 июля, утром 10 июля прилетели ещё три Ил-76 ВКС РФ (два из них повторно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все борты прилетали на военный аэродром в Мачулищах, что недалеко от Минска.

"В 05:00 с военного аэродрома "Иваново-Северный" (Ивановская обл. России) в Мачулищи прилетел борт с регистрационным номером (р/н) RF-86842 и улетел в 07:00. В 08:30 из Международного аэропорта Анапы в Краснодарском крае РФ прилетел борт с р/н RF-86048. В 10:10 он улетел в Иваново. По нашей информации, этот борт был пустой или с минимальной загрузкой. Третий Ил-76 с р/н RF-78791 прилетал в Беларусь и раньше, во время активной фазы войны на Киевском направлении. Этот борт приземлился в 09:45. И пока остаётся на территории Беларуси, как и самолёт ДРЛО А-50, который прилетел вчера вечером", - пишут эксперты.

Также мониторинговая группа добавляет, что в 09:00 из Мачулищей улетел Ил-76 ВВС Беларуси с р/н EW-004DE.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка, который расположен под Гомелем. Войска РФ переделывают его под свою военную базу. На территории аэродрома разместили ракеты "Искандер-М" и С-400 "Триумф".

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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