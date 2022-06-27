Из более 950 единиц транспортных Ил-76 всех версий именно из-за пожара потерпели катастрофу лишь несколько самолетов.

На днях в РФ полностью разбился и сгорел, а в соответствии с российским "новоязом" - "в результате касания земли частично разрушился", военно-транспортный Ил-76 "воздушно-космических сил".

Причиной катастрофы в результате которой погибли пять из девяти человек, находившиеся на борту, по предварительным данным, стал пожар одного двигателя и не сработавшая система пожаротушения.

Надежность и катастрофы Ил-76

В общей сложности Ил-76 было произведено более 950 единиц всех версий из которых из-за катастроф и серьезных аварий, а также из-за боевых действий потеряно около 100 самолетов. Частично в эту цифру входят сбитые и поврежденные на земле самолеты, но в большинстве случаев причиной аварии и катастроф определяли перегрузку самолета. Но четыре, не считая последнего, в результате пожаров.

Из них катастрофа Ил-76МД в Рязани больше похожа на катастрофы коммерческого Ил-76ТД (гражданская модернизация 1982 года с максимальной нагрузкой в ​​50 тонн) в пакистанском Карачи в 2010 году и военно-транспортного Ил-76МД в азербайджанской столице Баку в 1989 году.

В катастрофе в Карачи сразу при взлете у Ил-76 загорелся четвертый (крайний с правого борта) двигатель, который начал разрушаться и повредил соседний двигатель, на котором также начался пожар. То есть из строя были выведены оба двигателя по одному борту.

Система пожаротушения не сработала, а мощности двух работающих двигателей не хватило для удержания загруженной машины в воздухе. Ил-76 упал всего в 500 метрах от полосы на стройплощадку. Весь экипаж из восьми человек, а также четверо строителей на земле погибли. Официальной причиной крушения признана техническая неисправность самолета.

В катастрофе в Баку 1989 года, через пять минут после взлета на высоте 1,6 км загорелся и отвалился первый двигатель (крайний по левому борту), обломки лопастей турбины повредили топливный бак и топливопроводы, что вызвало пожар, а также повредили систему пожаротушения.

Тем не менее, самолет еще 11 минут находился в воздухе и возвращался на аэродром. Но пламя распространялось крылом, конструкция ослабла и разрушилась. Самолет упал в Каспийское море в 1,5 км от берега. Погибли девять членов экипажа и 48 десантников. Официальной причиной крушения признан дефект двигателя - разрушение межвального подшипника.

Учитывая доступное видео, катастрофа в Рязани более напоминает катастрофу в Карачи. Ил-76 не смог набрать высоту, то есть вполне возможно из строя были выведены сразу два двигателя по одному борту, а система пожаротушения была перебита обломками.

Военно-транспортный самолет Ил-76

Ил-76 начали создавать в СССР еще в 1966 году по приказу министерства авиационной промышленности. Дело в том, что тогда СССР активно развивал воздушно-десантные войска, нуждавшиеся в среднем скоростном турбореактивном самолете способном перевозить, а главное - десантировать бронетехнику. А вдобавок к этому - эксплуатироваться даже с грунтовых аэродромов.

Фактически этот самолет должен был стать дополнением к Ан-22 "Антей", который отвечал за стратегические перевозки. И, несмотря на многие нюансы с авиационной промышленностью СССР, разработка самолета продолжалась относительно быстро и без катастрофических проблем и уже в 1971 году Ил-76 впервые поднялся в воздух.

При габаритах грузовой кабины в 24,54 м, ширине 3,45 м и высоте 3,4, Ил-76 вначале обладал максимальной грузоподъемностью всего 28 тонн. По сравнению с поднимающим до 60-80 тонн Ан-22 "Антей" - относительно мало. Поэтому была проведена модернизация самолета путем усиления фюзеляжа, в версии Ил-76М, который поднялся в небо через семь лет, этот параметр был доведен до 42-48 тонн.

А уже в 1981 году первый полет совершил Ил-76МД, в которой еще раз был усилен планер, модернизировано шасси, увеличена дальность полета, а грузоподъемность выросла до 48 тонн.

Летные характеристики самолета обеспечиваются четырьмя двигателями Д-30КП (в версии Ил-76МД) общей тягой 12000 кгс каждый, а также мощной механизацией крыла. Дальность полета с грузом в 20 тонн составляет 7200 км, а 47 тонн – 4200 км.

В версии Ил-76МД он обеспечивает перевозку до трех боевых машин десанта или до 128 десантников. В случае перевозки людей без необходимости десантирования и установки второй палубы вмещает 225 человек.

Ил-76 остается основой воздушно-десантных войск РФ, а также используется вооруженными силами Украины. Кроме того, он находится на вооружении еще около 15 стран, а в качестве гражданского транспортного самолета достаточно распространен в авиационных транспортных компаниях.

Характеристики Ил-76МД