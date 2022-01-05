Теперь боевое оружие открыто применяют обе стороны.

Ситуация в казахском городе Алматы ухудшается. Очевидцы сняли предположительно первое убийство в ходе "газовых" протестов.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

Правоохранители с крыши одного из РОВД в Алматы якобы ведут огонь по протестующим, которые пытаются взять штурмом здание полиции. Отмечается, что теперь боевое оружие открыто применяют как силовики, так и протестующие.

Читайте такжеКазахстанский оппозиционер рассказал, кто мог организовать беспорядки в АлматыКроме того, обнародован ролик, на котором видно убийство. Сообщается, что это первое документальное подтверждение боевого применения летального оружия в ходе протестов в Казахстане.

Также по не подтвержденным данным на улице находится труп мужчины, накрытый одеялом. На данный момент не известно, о ком идет речь и при каких обстоятельствах он умер.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что массовые нападения на сотрудников правопорядка во время протестов привели к тому, что среди силовиков есть погибшие и раненые.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

В городах Казахстана бушуют массовые протесты из-за резкого увеличения стоимости газа в два раза. Люди вышли на митинги во многих городах, в столице страны, в том числе. Граждане требуют отставки правительства и кричат: "уходи, старик".

Граждане считают, что Нурсултан Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека (Касым-Жомарта Токаева). По мнению жителей страны, экс-президент продолжает влиять на политическую жизнь. Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

Читайте также"Может воспользоваться РФ": эксперт о последствиях протестов в Казахстане4 декабря в Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией и повышением цен на газ. Наблюдались стычки с правоохранителями. Центр города затянуло дымом от светошумовых гранат. В городе вспыхнули несколько полицейских машин, одна из них взорвалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

В сети появилось видео, на котором видно, как казахстанские полицейские открыли огонь в сторону протестующих резиновыми пулями.

При этом в Алматы полиция задержала более ста человек во время разгона митингового шествия. Полиция задерживала участников митинга и сажала их в автозаки. Задержанных вывезли в неизвестном направлении.

5 декабря стало известно, что в центре Алматы протестующие против повышения цен на газ открыли огонь по военным. Тем временем в городе горят здания городской администрации и прокуратуры.

Читайте такжеВ Казахстане начался "Назарбаевопад": митингующие снесли памятник Назарбаеву (видео)Позже стало известно, что протестующие ворвались в резиденцию президента Казахстана, а также захватили мэрию Алматы. На фоне протестов полностью отключили проводной интернет.

В то же время аэропорт в Алматы захвачен протестующими. Также сообщается о нападении на оружейный магазин "Корган" на проспекте Абылай хана

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