По данным СМИ, митингующие открыли огонь по военным.

В центре Алматы возобновились жесткие столкновения протестующих с полицейскими. По данным местных СМИ, митингующие ворвались в здание городской администрации и открыли огонь по военным.

Как пишет Telegram-канал Baza, в одном из крупнейших городов Казахстана продолжаются протесты и беспорядки из-за повышения цен на газ: "Протестующие в центре города убегают от светошумовых гранат, запущенных полицейскими".

В сети появился первый комментарий властей Алматы о нападении на местную администрацию.

"Штурм был. Вывести всех успели, часть сотрудников работает дистанционно", – заявил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, сообщает Informburo.kz.

Алматы сотрясаются от взрывов. Идут жесткие столкновения, в городе горят здания местной администрации и прокуратуры, передает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала Mash, власти посчитали, что в беспорядках пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных машин, задержали больше 200 человек, возбудили 13 уголовных дел на "особо буйных" протестующих.

Читайте также"Газовый майдан" в Казахстане: что известно о протестах по всей стране (фото, видео)По данным tass.ru, всего в лечебные учреждения Алматы в связи с протестами обратились 190 человек.

В Актобе тем временем митингующие штурмом взяли здание местной администрации.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне неутихающих "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

Вас также могут заинтересовать новости: