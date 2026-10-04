Россияне 'захватили' вокзал в Купянске-Вузловом, но есть нюанс (фото)

Оккупанты обнародовали видео, на котором якобы запечатлены военные РФ возле вокзала. Однако вид здания на кадрах не соответствует его реальному состоянию.

В российском информационном пространстве появилось видео, которое якобы демонстрирует присутствие российских военных возле железнодорожного вокзала в Купянске-Вузловом в Харьковской области.

На кадрах двое военных стоят на фоне вокзала, который выглядит практически неповрежденным. В то же время на фотографиях, сделанных в октябре 2026 года, здание имеет значительные повреждения в результате боевых действий, пишет АрмияInform.

Есть и другая деталь. Во время движения силуэты военных и отдельные элементы изображения меняются неестественно. Это может свидетельствовать об использовании генеративных технологий.

Видео дня

На искусственность видео обратили внимание не только украинские источники – подделку заметили и отдельные российские Z-ресурсы.

В то же время именно это видео не может служить доказательством полного контроля России над Купянском-Вузловым. По состоянию на конец сентября российские источники сами сообщали о продолжении боевых действий в районе населенного пункта.

Война в Украине – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Россия сосредоточила сразу четыре армии на относительно узком участке фронта всего в 50 км для наступления на город Доброполье Донецкой области. Именно сейчас на Донбассе разворачивается, вероятно, самая крупная битва российско-украинской войны.

В то же время стало известно, что Силы обороны восстановили контроль вблизи Калинового в районе Купянска, продвинувшись в "серой зоне" ближе к реке Оскол. В то же время аналитики сообщают о наступлении РФ в районе Васильевки и Шевченко, расположенных к югу от Доброполья. Там противник пытается продвигаться к важному оборонительному центру украинских войск.

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