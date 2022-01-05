Казахстанские сайты, в том числе госСМИ, перестали открываться из-за границы.

Во время массовых протестов и столкновений с силовиками в Казахстане полностью отключили проводной интернет.

Об этом сообщает проект GlobalcCheck.

Местный оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране, а мобильная связь в стране работает с перебоями.

Из-за этого казахстанские сайты, в том числе госСМИ, перестали открываться из-за границы.

Отметим, что мобильный интернет в стране не работает уже давно.

Также сообщается, что казахский телеканал КТК, принадлежащий фонду бывшего президента Нурсултана Назарбаева, приостановил своё вещание.

"Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала", – заявил сотрудник телеканала.

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Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акациями протеста президент страны Касым Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В связи с акциями протеста МИД посоветовал украинцам воздержаться от посещения Казахстана.