В Киеве из-за атаки РФ повреждена тепломагистраль: в одном из районов не будет горячей воды

Над восстановлением будут работать ремонтники.

В Деснянском районе Киева временно не будет горячей воды из-за удара российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко, который отметил, что ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.

"В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды", - написал мэр.

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Удары по мостам

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты начали наносить удары по мостам в Киеве. В частности, 1 октября они дважды с помощью беспилотников атаковали Южный мост. Было зафиксировано попадание вблизи опорной части сооружения. Во время атаки по мосту проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали. Впоследствии этот мост атаковали еще несколько раз.

Сегодня утром, 4 октября, россияне уже не в первый раз нанесли удар по Северному мосту – они попали в дорожное полотно.

Как отмечал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в Киеве 90% мостовых переходов находятся в аварийном состоянии, поэтому атаки россиян будут напрямую влиять на процессы логистики, транспорта и работу коммунальных служб.

В то же время авиаэксперт Константин Криволап отмечает, что цель россиян – не уничтожить мосты. Ведь теми средствами, которыми сейчас работает враг, мосты можно лишь "поцарапать, проделать дыру в дорожном полотне", но вывести мост из строя невозможно. Впрочем, они достигают своей цели, ведь мы останавливаем движение по мостам.

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