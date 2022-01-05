В Алматы горят здания городской администрации и прокуратуры.

В центре Алматы Казахстана протестующие против повышения цен на газ открыли огонь по военным.

Как пишет Telegram-канал Shot, в результате стрельбы ранения получил один боец.

Тем временем в городе горят здания городской администрации и прокуратуры.

Известно, что силы правопорядка покинули площадь возле акимата Алматы.

Как передает Telegram-канал "Дождь", по данным очевидцев пожар вспыхнул в здании представительства Генпрокуратуры на улице Богенбай Батыра, (это примерно в 3 км от площади Республики, где находится городская администрация). У здания работают пожарные.

Читайте также"Газовый майдан" в Казахстане: что известно о протестах по всей стране (фото, видео)Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

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