Сообщается, что силовики вышли на площадь и заявили, что "не могут пойти против народа".

В Актау на юго-западе Казахстана протестующие захватили грузовик с военными. Бойцов якобы взяли в плен

Об этом пишет Telegram-канал "Телеканал Дождь", публикуя соответствующее видео.

"Ранее местные жители сообщали, что в город прибывает военная техника – в том числе, очевидцы заметили БТР", – говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал orda.kz, в городе силовики массово переходят на сторону протестующих: они вышли на площадь и заявили, что "не могут пойти против народа".

Читайте такжеВ Казахстане жесткие столкновения: протестующие захватили мэрию Алматы (фото, видео)Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

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