В лесу нашли телефоны 1939 года: они пролежали в земле более 80 лет

Эти военные телефоны, вероятно, использовались польской армией во время кампании 1939 года. Устройства чудом сохранились.

В лесу недалеко от польского Сохачева исследователи сделали находку, связанную с событиями сентября 1939 года. Представители Сохачевской группы исследователей истории и Историко-эксплорационного общества VIS совместно обнаружили два полевых военных телефона, вероятно, типа AP-27. Об этом пишет Focus.pl.

Устройства пролежали в земле более 80 лет, однако сохранились в удивительно хорошем состоянии. Вместе с телефонами исследователи нашли гильзы от винтовок, пряжку от рюкзака, солдатский жетон и монеты. При этом именно два полевых телефона стали самой важной находкой экспедиции.

Кому могли принадлежать телефоны

По предварительным данным, найденные устройства могли быть телефонами AP-27, которые использовала Польская армия. Точно установить, к какому подразделению они принадлежали, пока не удалось.

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Место находки позволяет предположить, что телефоны могли принадлежать одному из подразделений армии "Лодзь". Их нашли недалеко от маршрута передвижения польских войск и территории, где польские солдаты вели боевые действия.

Оба устройства лежали рядом друг с другом. Полевые телефоны играли важную роль в системе военной связи: с их помощью поддерживали контакт между командными пунктами и подразделениями, находившимися непосредственно на местности.

Поэтому находка может помочь исследователям лучше понять, как работала военная система связи во время боев и по каким маршрутам передвигались польские подразделения в этом районе.

Что происходило возле Сохачева в 1939 году

Сохачев и его окрестности в сентябре 1939 года стали местом интенсивных боевых действий. Район был связан с битвой на Бзуре, которая началась 9 сентября с участием армий "Познань" и "Поморье".

В последующие дни польские войска пытались прорваться в направлении Варшавы, а Сохачев стал одним из важных пунктов на их пути. Особенно ожесточенные бои в районе города продолжались во второй половине сентября.

Исследователи отмечают, что даже небольшие предметы, которые сейчас находят в земле, могут помочь воссоздать ход боевых действий. Гильзы, элементы снаряжения и средства связи способны указывать на места нахождения конкретных воинских подразделений и направления их перемещения.

Найденные телефоны уже должным образом обезопасили. Их состояние, как для устройств 1939 года, исследователи называют исключительным.

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