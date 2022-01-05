По данным СМИ, демонстранты отбирают оружие и у правоохранителей.

В Алматы протестующие напали на оружейный магазин "Корган" на проспекте Абылай хана.

Об этом сотрудники магазина сообщили в Instagram.

"Все выносят и пытаются вскрыть склады. Не можем дозвониться до полиции", – говорится в сообщении.

По данным ria.ru, также митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, правоохранителей в городе не наблюдается.

Читайте такжеВ Казахстане протестующие захватили грузовик с военными, силовики сдаются (видео)Ранее сообщалось, что протестующие ворвались в резиденцию президента Казахстана, а также захватили мэрию Алматы.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

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