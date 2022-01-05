В Алматы протестующие напали на оружейный магазин "Корган" на проспекте Абылай хана.
Об этом сотрудники магазина сообщили в Instagram.
"Все выносят и пытаются вскрыть склады. Не можем дозвониться до полиции", – говорится в сообщении.
По данным ria.ru, также митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, правоохранителей в городе не наблюдается.
Читайте такжеВ Казахстане протестующие захватили грузовик с военными, силовики сдаются (видео)Ранее сообщалось, что протестующие ворвались в резиденцию президента Казахстана, а также захватили мэрию Алматы.
Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.
На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.