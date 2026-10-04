Студент пришел в ТЦК за отсрочкой, а получил призывную повестку: какое решение принял суд

ТЦК не рассмотрел его заявление, направил его в ВЛК, а затем призвал на военную службу. Суд признал эти действия противоправными.

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, который учился на дневной форме магистратуры и имел право на отсрочку. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В августе 2024 года мужчина поступил на первый курс магистратуры Криворожского национального университета. 5 сентября он направил в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки и оригинал студенческого билета. Документы были получены 10 сентября, однако решение по заявлению не было принято.

1 октября мужчина пришел в ТЦК, где получил направление на ВЛК и был признан годным к службе. 7 октября он снова пришел, чтобы получить военно-учетный документ и справку об отсрочке, но по техническим причинам ему выдали повестку на следующий день.

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8 октября вместо справки об отсрочке мужчина получил боевую повестку. Его возражения, согласно материалам дела, не были учтены.

В тот же период ТЦК пытался добиться отмены его зачисления в университет из-за проблем с воинским учетом. Однако приказ об отчислении впоследствии отменили, а информацию об отчислении не внесли в ЕДЕБО. Мужчина оставался студентом.

10 октября ТЦК издал приказ о мобилизации и отправке мужчины на военную службу, а 11 октября его зачислили в личный состав воинской части.

Что постановил суд

Суд отметил, что по закону учащиеся, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие высшее образование в установленной последовательности, не подлежат мобилизации.

ТЦК должен был рассмотреть заявление мужчины об отсрочке до проведения ВЛК и мобилизации. Суд установил, что документы были получены 10 сентября, а мужчина на момент призыва оставался студентом магистратуры.

В результате суд отменил приказ ТЦК о мобилизации и приказ воинской части о зачислении мужчины. Воинскую часть обязали уволить его со службы и исключить из списков личного состава. Также суд постановил взыскать с каждого ответчика судебные издержки в размере 968,96 гривны.

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае 2026 года в Украине изменились правила, по которым мужчинам предоставляется бронь от мобилизации. Это особый вид отсрочки, доступный работникам критически важных предприятий. Руководители таких предприятий могут забронировать своих работников от призыва в армию. В этом году правила предоставления такого статуса ужесточили, а компании прошли масштабную проверку.

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