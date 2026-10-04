Премьер-министр Чехии раскритиковал помощь Украине со стороны Европы

По его словам, было бы хорошо, если бы война как можно скорее закончилась.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Европа неправильно распределяет средства для Украины. Об этом он заявил в комментарии для Ceske Noviny.

"Я считаю, что Европа, которая утвердила для Украины 377 миллиардов евро, должна была бы лучше направить эти средства на восстановление Украины, а не на войну. И, к сожалению, здесь Соединенные Штаты, (американский президент) господин (Дональд) Трамп, ведут переговоры с (российским президентом Владимиром) Путиным. Европа не ведет диалога, хотя некоторые лидеры уже говорят, что это следует делать, поэтому я считаю, что никто не хочет войны. Там гибнут люди, молодые украинцы – их в Европе, не знаю сколько, 600–700 000, так что, наверное, они тоже не хотят воевать. Поэтому было бы хорошо, если бы этот военный конфликт как можно скорее закончился", – заявил политик.

По словам Бабиша, очередь дошла до мировых и европейских лидеров, которым, как он считает, пока выгоднее говорить о войне, чем пытаться её прекратить.

Видео дня

Также чешского премьера спросили о заявлении посла России в Праге Анны Пономаревой о том, что правительство Чехии якобы смягчило свою антироссийскую риторику. Однако Бабиш это опроверг.

Другие заявления премьер-министра Чехии

Ранее Бабиш озвучил союзникам идею о европейском "Железном куполе". В частности, он предложил создать европейскую систему противоракетной обороны под названием "Euro Patriot", основанную на израильском противовоздушном щите "Железный купол".

"Мы должны извлечь уроки из войны в Украине и искать решения, особенно в сфере защиты от баллистических ракет", – подчеркнул политик.

Также Бабиш назвал оптимального представителя ЕС на переговорах с РФ. По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Европейский Союз во время переговоров о прекращении российской агрессии против Украины.

"Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Совета и Комиссии", – отметил чешский премьер.

Вас также могут заинтересовать новости: