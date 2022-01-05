Из аэропорта эвакуируют сотрудников.

Аэропорт в Алматы захвачен протестующими.

Об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на очевидцев, передает Telegram-канал MaturZubi.

В данный момент из аэропорта эвакуируют сотрудников.

Протесты в Казахстане

Читайте такжеНе Майдан. Что происходит в Казахстане и как это может отразиться на УкраинеВ Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.