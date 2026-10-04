Стоит ли устанавливать Starlink в квартире: в Минцифры дали четкий ответ

Starlink не подходит для полноценной замены домашнего интернета в городской квартире.

В последнее время Россия усилила удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине. Это уже привело к перебоям с интернетом, в частности, в Киеве. Некоторые эксперты прогнозируют, что зимой ситуация с интернетом станет еще более критической. На этом фоне многие украинцы начали задумываться о том, чтобы установить в квартире Starlink и пользоваться спутниковой связью.

В Минцифры объяснили, насколько целесообразно это делать и какие есть альтернативные варианты.

Так, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина заявил, что спутниковая связь Starlink не подходит для полноценной замены домашнего интернета в городской квартире.

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Он подчеркнул, что Starlink может использоваться как дополнительный кризисный вариант или резервный способ связи в местах, где отсутствуют другие технические возможности выхода в сеть, однако это точно не прямая альтернатива проводному интернету.

Основной проблемой, по словам представителя Минцифры, является место установки терминала Starlink.

"Для работы Starlink нужен специальный терминал с доступом к открытому небу, ведь он принимает сигнал со спутника. Поэтому в квартире просто установить его внутри помещения не получится. Обычно оборудование размещают на крыше или в другом месте, где нет препятствий для сигнала", – пояснил он.

В качестве альтернативы для квартир заместитель министра называет энергонезависимый домашний интернет с резервным питанием, в частности советует подключить оптоволоконную сеть xPON.

Останутся ли украинцы без интернета

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что из-за целенаправленных российских ударов по цифровой и коммуникационной инфраструктуре существует постоянная угроза потери интернета. В связи с этим правительство готовится к худшему сценарию.

В то же время советник ОП Сергей Флеш Бескрестнов считает, что российские атаки не смогут оставить украинцев полностью без интернета.

Флеш пояснил, что Украина – страна с максимально распределенными интернет-каналами. Возможны локальные перебои, однако Бескрестнов считает, что провайдеры смогут быстро их устранить.

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