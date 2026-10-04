Почти 400 посылок: Силы обороны доставили гуманитарный груз в Олешки (видео)

Экипаж БПЛА "Перун" в ходе этой операции также спас шестерых животных.

Ночью 4 октября Силы обороны Украины во второй раз доставили 4 тонны гуманитарной помощи в оккупированный город Олешки (левобережье Херсонской области), жители которого голодают и лишены медицинской помощи. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

По его словам, этой ночью гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины во второй раз провели успешную операцию по доставке в город гуманитарного груза.

"В целом с помощью беспилотников военнослужащие НГУ во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГПСУ доставили посылки общим весом почти 4 тонны. Это продукты питания, медикаменты и детские наборы", – рассказал Выговский.

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Он поблагодарил всех, кто непосредственно участвовал в этой операции – доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику. Отдельное признание – экипажу БПЛА "Перун", который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных, добавил министр МВД.

"Также мы благодарны общинам, учебным заведениям, благотворителям и волонтерам со всей страны, которые собрали гуманитарную помощь и сделали эту операцию возможной. Все без исключения посылки – а их было почти 400 – успешно доставлены", – подчеркнул он.

Как писал УНИАН, жители оккупированного города Олешки, расположенного в 9 км от Херсона, оказались в ловушке – без продовольствия, медицинской помощи и базовых условий для жизни. После начала российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС там нет электроэнергии, газа и питьевой воды, а все дороги заминированы и подвергаются атакам российских беспилотников и т. д.

На днях украинским военным удалось доставить в Олешки, где остается около 2 тыс. гражданских лиц, 4 тыс. кг продовольствия.

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