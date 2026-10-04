Медведев выдвинул три требования России для мира с Украиной: чего хочет Кремль

Москва требует придания Украине нейтрального статуса, отказа от "националистического курса" и передачи четырех областей под российскую юрисдикцию.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал три условия, которые Москва считает необходимыми для "устойчивого мира" с Украиной. Среди них – нейтральный и безъядерный статус украинского государства, отказ Киева от "националистического курса" и передача России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он заявил в интервью Гостелерадио Ирана, цитируют российские пропагандистские СМИ.

По словам Медведева, эти требования не являются новыми. Он отметил, что их ранее озвучивал российский диктатор Владимир Путин во время заседания коллегии МИД России.

Какие три условия выдвинула Москва

Первым требованием Медведев назвал нейтральный, безъядерный и независимый статус Украины. По его мнению, это предполагает возвращение к положениям Конституции, Декларации о государственном суверенитете и других документов 1990-х годов.

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Вторым условием он назвал отказ Киева от "националистического курса нынешнего режима" и осуждение запрета русского языка и "всего русского". Ситуацию с русским языком в Украине Медведев охарактеризовал как "за пределами добра и зла".

Третье требование касается территорий. Москва настаивает на передаче под российскую юрисдикцию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия включила в свою Конституцию, хотя полностью их не контролирует.

Медведев заявил, что добиться выполнения этих условий можно дипломатическим путем, а в случае отсутствия договоренностей Россия будет действовать военным путем.

Что Путин требовал от Украины ранее

14 июня 2024 года Владимир Путин во время выступления на коллегии МИД РФ заявил, что Россия прекратит боевые действия и начнет переговоры, если Украина выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Среди других требований российского руководства были отказ Украины от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус, признание оккупированных территорий российскими и отмена западных санкций.

1 октября на форуме "Валдай" Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России. В новом интервью Медведев повторил позицию Москвы относительно статуса Украины, языкового вопроса и территориальных претензий.

В сентябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что позиция России относительно условий завершения войны, озвученная Путиным в июне 2024 года, остается неизменной.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении войны в Украине расширились и теперь включают возможное многомиллиардное соглашение об активах российской нефтяной компании "Лукойл". К переговорам непосредственно привлечены специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Ранее Украина предложила международным партнерам энергетическое перемирие с Россией, которое остановит уничтожение критически важной инфраструктуры, особенно в преддверии зимы.

ISW отмечает, что чиновники Кремля фактически отвергли предложенный США и Украиной ограниченный режим прекращения огня в энергетической отрасли.

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