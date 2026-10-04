Россияне нанесли удар по Северному мосту в Киеве (фото, видео)

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Российские оккупанты попали в дорожное полотно Северного моста. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, на место уже направляются экстренные службы.

На видео, которые публикуют местные паблики, видно, что дорожное полотно серьезно повреждено.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Во время удара по мосту по нему ехали автомобили.

Также Кличко заявил, что в результате удара РФ повреждена тепломагистраль, вследствие чего в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

"Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения", – добавил он.

Атаки по мостам в Киеве – последние новости

Ранее издание The New York Times писало, что Киев может столкнуться с логистическим кошмаром из-за ударов по мостам. Цель этих атак, по словам украинских официальных лиц и военных экспертов, заключается в том, чтобы разрушить экономику Украины и способность страны поддерживать военные усилия.

"Враг уничтожает Киев. Уже невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", – заявил мэр города Виталий Кличко.

Также сообщалось, что во время воздушной тревоги в Киеве будут перекрывать два моста. По Южному мосту движение транспорта временно перекрывают с правого на левый берег (до 15 минут после начала воздушной тревоги).

Кроме того, на Подольском мостовом переходе движение транспорта будет временно перекрыто (до 15 минут после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.

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