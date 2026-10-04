Два военных самолета из Москвы пролетели над Польшей: что было на борту

Речь идет о двух алжирских военно-транспортных самолетах Ил-76МД и Lockheed C-130H Hercules, которые вылетели из Москвы.

В пятницу, 2 октября, два военно-транспортных самолета ВВС Алжира вошли в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси. Речь идет об Ил-76МД и Lockheed C-130H Hercules, которые возвращались из Москвы. О появлении самолетов польский военный радар сообщил в 17:01 и 17:42 соответственно, пишет Defence24.

Оба самолета вылетели из Москвы, скорее всего, из аэропорта Внуково. После полета над территорией Беларуси они прошли через воздушное пространство Польши, а затем направились на юго-запад в сторону Алжира.

Что известно о рейсах

Алжирские военные самолеты уже некоторое время регулярно появляются в воздушном пространстве Польши. Их полеты являются законными, а польские службы безопасности знают о присутствии самолетов.

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В то же время возникают вопросы о том, почему польское воздушное пространство остается открытым для военно-транспортных самолетов страны, которая активно сотрудничает с Россией.

Учитывая тип самолетов, их рейсы, скорее всего, носят транспортный характер. Предполагается, что Алжир может закупать в России оружие, военное оборудование и запчасти для военной техники и самолетов. Теоретически возможны и поставки в обратном направлении, хотя такой вариант считается менее вероятным.

Россия и Алжир – что известно

Военное сотрудничество между Алжиром и Россией не является тайной: оба государства подтверждают его в официальных документах.

В прошлом году стало известно, что Россия доставила в Алжир из Комсомольска-на-Амуре как минимум один самолет Су-35 из "египетского" заказа, а также может готовить к отправке алжирцам еще несколько таких истребителей.

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