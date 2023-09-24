В Беларуси сейчас остается около тысячи боевиков российской частной военной компании "Вагнера".
Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, украинская разведка следит, что происходит по ту сторону границы.
По словам Демченко, боевики не задержались на территории Беларуси, что выгодно для Украины.
"Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси. За всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории России, пристально следят подразделения разведки", - подчеркнул спикер ГПСУ.
"Вагнеровцы" в Беларуси
Члены ЧВК "Вагнер" начали приезжать в Беларусь после того, как в конце июня устроили мятеж в РФ. Однако уже в конце июля, "вагнеровцы" начали массово возвращаться из Беларуси в Россию, поскольку каждую вторую бригаду распустили в отпуска.
Тогда же стало известно, что лагеря ЧВК активно сворачивают.
Впоследствии в ЦНС сообщили, что "вагнеровцы", отказавшиеся от контракта с Минобороны РФ, пойдут в Лукашенко ЧВК "Гардсервис". Основная задача ЧВК привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.